Mohamed Ihattaren stapt huwelijksbootje in met TikTok-ster Yasmine

Debutant Remko Pasveer denkt niet dat hij keepte dankzij penalty­tests: ‘Geen bal tegengehou­den’

Voor Remko Pasveer ging op 38-jarige leeftijd een jongensdroom in vervulling: de keeper debuteerde in Oranje. Tegen Polen hield hij ook nog eens zijn doel schoon (0-2). ,,Dit is wel één van de mooiere avonden van mijn leven", zei Pasveer na de Nations League-wedstrijd in Warschau voor de camera van ESPN.

23 september