Mokthar bezorgt PEC met bliksemstart winst op NAC

PEC Zwolle heeft door de winst op NAC Breda nu al meer punten (36) dan in het hele vorige seizoen (35). De winst op de ploeg uit Breda kreeg de ploeg van coach John van 't Schip niet cadeau.



Youness Mokthar had slechts twee minuten nodig om het net achter NAC-doelman Mark Birighitti te vinden. De Australische doelman verkeek zich op een fraai afstandsschot van Mokthar.



Het bleek achteraf ook de enige goal van de wedstrijd te zijn. En dat was op z'n zachtst gezegd een wonder te noemen. Afstandsschoten van onder anderen Mokthar, Terrell Ondaan, Mounir El Allouchi en Angeliño gingen mis. Diederik Boer en Philippe Sandler voorkwamen zelfs nog gezamenlijk in de slotfase dat NAC Breda een puntje overhield aan het treffen in Zwolle.



PEC Zwolle verstevigt met de winst de vierde plek, NAC Breda staat na de nederlaag op de zestiende plek. Volgende week moet NAC-coach Stijn Vreven nog eenmaal vanaf de tribune toekijken vanwege een schorsing. Hij werd vandaag, en dus ook volgende week tegen VVV, vervangen door Rob Penders.