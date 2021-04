Moment van de waarheid voor ADO tijdens kort geding: kan de club nog wel blijven bestaan?

wedstrijdverslag GA Eagles blaast strijd om plek drie nieuw leven in met zege op Almere City

18 april Met een even verdiende als ruime zege op Almere City nam Go Ahead Eagles zaterdag revanche voor het verlies tegen De Graafschap. De 3-0 in Deventer maakt dat de ploeg van Kees van Wonderen nog volop meedoet voor plek drie in de Keuken Kampioen Divisie. En Jay Gorter vierde een eigen feestje.