Monfils verdedigt tegen Canadees talent Auger-Aliassime (19) titel in Rotterdam

Monfils sloeg tegen Krajinovic in de eerste set laat toe. Hij brak bij een voorsprong van 5-4 de servicebeurt van Krajinovic en pakte de set. In het tweede bedrijf brak hij de Serviër vroeg in de set, maar de Serviër brak terug. Monfils verspeelde vervolgens bij 5-4 een aantal matchpoints, waardoor een tiebreak de beslissing moest brengen. De Fransman won die met 7-5.

In de finale treft hij Auger-Aliassime die een maatje te groot bleek voor Pablo Carreño Busta: 7-6 (2), 6-4. In de eerste set had de Canadees het nog lastig met zijn Spaanse opponent. Alle games gingen 'met de service mee’, waarop de tiener aan twee vroege minibreaks in de tiebreak genoeg had. In het tweede bedrijf was het minder spannend. Auger-Aliassime brak Carreño Busta in de derde game van de set, en maakte daarna geen fouten meer op zijn eigen service.