Mooie weken Boadu: ‘Mijn vader wist niet goed wat hij moest zeggen’

Door Nik Kok



Hij was thuis toen hij hoorde van de uitverkiezing. ,,De trainer belde me en zei me dat ik was geselecteerd. Ik was met mijn ouders en mijn zusje. Mijn vader wist niet goed wat hij moest zeggen. Dat maakte wel indruk. Ik had er ook eigenlijk niet echt rekening mee gehouden want ik wist niet dat er zoveel blessures waren bij Oranje.”



Het gaat allemaal heel snel voor de spits. Recent moest Boadu nog bij Jong Oranje na zijn debuut bij wijze van ontgroening een liedje zingen. Dat ligt ook in het verschiet bij het grote Oranje. ,,Daar kijk dan weer niet naar uit haha.”