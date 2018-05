Mount deelt dreun uit in Den Haag

Advocaat: Niet al die kreten van die trainers geloven

14:59 Ondanks een aantal tegenvallers, is coach Dick Advocaat optimistisch gestemd over de kansen van Sparta in de play-offs. Morgen treft de Rotterdamse club in de tweede ronde FC Dordrecht. Zondagmiddag is de return op Het Kasteel. ,,De stemming is ontspannen bij ons. We hebben vertrouwen in een goed resultaat.”