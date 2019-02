‘Mourinho of Jack de Gier bij NEC, dat maakt nu niet uit’

Keuken Kampioen DivisieDe eerste divisie is dit seizoen spannender dan ooit, met al die grote clubs die op het tweede niveau strijden om de titel en promotie naar de eredivisie. Waar en op wie moet u in deze speelronde letten?

Het is nog niet bepaald het seizoen van NEC. De ploeg van trainer Jack de Gier, vooraf door velen getipt als dé titelkandidaat, staat vijftiende in de eerste divisie. Vanavond is het thuisduel met Jong FC Utrecht. Joey van den Berg weet wat er moet gebeuren: winnen.

Jong FC Utrecht-thuis. Dat zijn voor een voetballer toch de krenten in de pap, hè Joey.

,,Nou, inderdaad, daar doe je het voor als voetballer... Helaas horen deze tegenstanders erbij in deze competitie. En wie zijn wij om Jong FC Utrecht te onderschatten? Eerst maar eens winnen.’'

Begin van dit seizoen spraken we je ook. Toen scheen de zon nog in Nijmegen. Wat is er in de tussentijd gebeurd met NEC?

,,Tja... Heel veel, maar eigenlijk vooral heel veel niet. Er zit totaal geen progressie in ons spel. Daar zit het pijnpunt.’'

Dat pijnpunt is niet Jack de Gier, jullie trainer?

,,De trainer staat natuurlijk onder druk. Dat heb je altijd wanneer de resultaten tegenvallen, bij welke club dan ook. Je moet je alleen afvragen welk nut het heeft om de trainer weg te sturen. En vooral ook: wie haal je er voor terug? Om eerlijk te zijn denk ik dat het echt niks uitmaakt of je nu José Mourinho voor de groep hebt staan of Jack de Gier. Als spelers kunnen we onszelf beter een spiegeltje voorhouden.’'

Wat zie je dan?

,,Dat we elke week dezelfde fouten maken.’'

Wat is de oplossing?

,,Minder fouten maken. En wie weet halen we dan alsnog de nacompetitie. En dan weet je het natuurlijk maar nooit.”

Wat zou jij Nijmegen en omstreken adviseren: naar de wedstrijd tegen Jong Utrecht gaan of lekker bij de haard blijven zitten?

,,Laat de mensen alsjeblieft naar het stadion komen. Anders is er voor ons helemaal geen reet aan.’'

Wedstrijd van de week

FC Den Bosch heeft in de jonge Georgische eigenaar Kakhi Jordania een suikeroom. RKC heeft sinds kort een suikerneefje: Frenkie de Jong. Met zijn transfer van Ajax naar FC Barcelona helpt hij (als voormalig talent uit de gezamenlijke jeugdacademie met Willem II) de Waalwijkers aan liefst vier miljoen euro. Aan optimisme geen gebrek dus in de vroegere ‘fietsenstalling’. Daar kan FC Den Bosch weleens de dupe van worden.

Op welke speler moet u letten?

Branco van den Boomen mag dan op dit moment de beste voetballer van FC Eindhoven zijn; sterallures heeft hij allerminst. Zijn contract in Brabant tekende hij niet in de bestuurskamer of businessclub, maar gewoon thuis bij een supporter. Bij John van den Dungen uit de Eindhovense Kruidenbuurt om precies te zijn. Dus, Go Ahead-fans, let vanavond eens goed op deze 23-jarige middenvelder van de tegenstander. Wie weet zit hij ooit bij u aan de salontafel.

Volledig scherm Branco van den Boomen of FC Eindhoven celebrates the victory NETHERLANDS, BELGIUM, LUXEMBURG ONLY COPYRIGHT BSR/SOCCRATES © BSR/SOCCRATES , BSR Agency

Koploper na vanavond