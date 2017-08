Mühren bezorgt Sparta in gelijkopgaand duel met PEC eerste punt

Door Dennis van Bergen



Als vroeger de lampen aan De Dijk aangingen en een uurtje of twee later vervolgens weer doofden, dan was één ding zo ongeveer wel zeker. In de tussenliggende periode had Robert Mühren gescoord voor FC Volendam. In dat opzicht zou je kunnen zeggen dat oude tijden vandaag herleefden voor de in Purmerend geboren, maar in Volendam opgegroeide aanvaller. Hij bekroonde zijn debuut tegen PEC Zwolle direct met een doelpunt. Voor de statistieken-liefhebbers: Daarmee was Mühren de eerste speler die bij zijn clubdebuut scoorde, sinds Charles Dissels dat in 2007 deed tegen Vitesse.



Daarvoor al was PEC Zwolle op voorsprong gekomen. Op fraaie wijze ook nog eens, na een klein kwartiertje spelen. Na voorwerk van Younes Namli en Mustafa Saymak maakte Youness Mohktar de 0-1. De gelijkmaker van Mühren, op aangeven van Loris Brogno, mocht vervolgens verdiend worden genoemd. In de gelijkwaardige eerste helft kreeg PEC via Mokhtar en Saymak weliswaar de beste mogelijkheden, maar lag het initiatief vooral bij het elftal van Alex Pastoor.



Na rust zette Sparta dat initiatief wel om in verschillende kansen. Zo eindigde een schitterende actie en dito schot van Brogno op de lat, waarna verdediger Barts Vriends even later evenmin geluk had met zijn poging vanaf 'de zestien'.



In het vervolg ontsnapten de Rotterdammers een aantal maal, vooral wanneer Mokhtar en Saymak het doel zochten. Mühren maakte de slotfase niet meer mee op het veld. Kort voor tijd ging hij onder applaus, maar met kramp naar de dug-out.