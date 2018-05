Mühren frommelt Sparta naar finale play-offs tegen FC Emmen

Door Dennis van Bergen



Het gezang vanaf de volgepakte tribunes moet tot aan Rotterdam-Zuid hoorbaar zijn geweest, vanavond, na het laatste fluitsignaal bij Sparta-FC Dordrecht. Meer nog dan van blijdschap was het gezang van opluchting. Van hernieuwde hoop. De club die zij een jaar lang zo hartstochtelijk ondersteunden het afgelopen jaar, liet het op wil en inspiratie immers lang afweten tegen de nummer dertien uit de eerste divisie.



'Ze gaan naar Twente toe', zongen het groepje meegereisde FC Dordrecht-aanhangers, vanmiddag, na amper een half uur spelen. Hun club had in die fase al een tamelijk riante voorsprong genomen in Rotterdam-West. De eerste treffer, van Denis Mahmudov, belandde via het been van Sparta-verdediger Bart Vriends, achter de kansloze invaller-keeper Leonard Nienhuis. De tweede goal mocht de doelman -die speelde vanwege de blessures van Roy Kortsmit en Jannik Huth- zich aanrekenen. Compleet onnodig bood hij de behendige Jeremy Cijntje de gelegenheid de 0-2 te maken.



Armetierig voetbal

De treffer van Cijntje was tekenend voor het armetierige voetbal dat Sparta liet zien in de eerste helft. En misschien wel tekenend voor het volledige seizoen van de Rotterdamse club. Veelzeggend was het dat de jonge Ilias Alhaft, die kort na rust een goede kans had op de aansluitingstreffer, vandaag een van de betere spelers was aan de zijde van de Spangenaren. Spelers van wie je juist zou mogen verwachten dat ze hun elftal op sleeptouw nemen, de ervaren krachten, lieten het lang afweten tegen het elftal van oud-Spartaan Gerard de Nooijer. Dat veranderde pas in de tweede helft. Toen toonde de ploeg van Advocaat, met Thomas Verhaar binnen de lijnen voor Kenneth Dougall, wél de power die nodig is om in de eredivisie te blijven. Het resulteerde in de 1-2 van de onverzettelijke Deroy Duarte, de beste man bij Sparta. Later waren ook Miquel Nelom, Stijn Spierings en Robert Mühren dichtbij.



Het was in de fase dat de spanning om te snijden was op Het Kasteel. De Spangenaren creëerden de beste kansen. Desondanks bleef FC Dordrecht via de counter gevaarlijk. Groot was dan ook de euforie toen Mühren een klein kwartier voor tijd voor de 2-2 zorgde op aangeven van Friday. Die uitslag volstond na de eerdere 1-2 op De Krommedijk.



Vandaar de vreugde op Het Kasteel na afloop, waar over een week de return van de finalewedstrijd tegen FC Emmen wordt gespeeld. Donderdag is het eerste duel in stadion De Meerdijk in Drenthe.