Mühren helpt Sparta aan broodnodige zege met late goals

Door Dennis van Bergen



Het was vooraf het gehoopte recept voor degenen die Sparta goed gezind zijn. Zaterdagavond de winst pakken tegen VVV. En dan zondagmiddag languit vanaf de bank toezien hoe FC Twente mogelijk een of meerdere punten zou verspelen tegen Feyenoord. Die hoop kwam uit. Na de 3-2 overwinning op de Limburgse club, kunnen de Rotterdammers na morgenmiddag een gat slaan van vier punten met de hekkensluiter uit Enschede.



Sparta ging zaterdagavond stormachtig van start op de eigen kunstgrassprieten. De vroege 1-0 van Soufyan Ahannach (na een fraai opgezette aanval) volgde op een periode waarin de Rotterdammers kans op kans stapelden. Paal en lat voorkwamen dat de elf van Advocaat -met de aanvallend ingestelde Paco van Moorsel voor Kenneth Dougall- al snel een ruime voorsprong namen.



Maar vanaf de laatste fase in de eerste helft nam VVV, dat tot dan toe amper iets had laten zien, het initiatief over en creëerde mogelijkheden via onder meer de prima spelende Clint Leemans. Niet toevallig was hij dan ook degene die de Limburgers op gelijke hoogte bracht op het volgepakte Kasteel. Sparta-keeper Jannik Huth verkeek zich op een afstandsschot. Pikant: even eerder had diezelfde Huth nog een penalty gestopt van Leemans.



Coach Advocaat van de Spangenaren had vooraf nog treffend de vergelijking gemaakt tussen zijn Sparta en VVV. In tegenstelling tot zijn eigen, soms wat angstige ploeg, kunnen de Limburgers het restant van het seizoen zorgeloos spelen. En dat kwam in de tweede helft feilloos tot uitdrukking. Nadat Leemans opnieuw voor een doelpunt had gezorgd (uit een vrije trap na hands van Robert Mühren), bleef het probleemloos overeind.



Extra spits

Sparta zette alles op alles met Fred Friday als extra offensieve impuls. Echt in de problemen kwam VVV-keeper Lars Unnerstall echter lang nauwelijks. Tot de 81ste minuut. Toen was het Mühren die voor de 2-2 zorgde namens de Rotterdamse club. Het signaal voor de fans achter het doel om nog maar eens massaal achter het elftal te gaan staan. Het leidde kort na de gelijkmaker van Mühren tot mogelijkheden voor Friday en Michiel Kramer, die daar geen succesvol vervolg op konden geven.



Maar uiteindelijk pakte Sparta alsnog de volle buit. Mühren scoorde in de slotminuut wél, 3-2! Komende week gaan de Spangenaren op bezoek bij het Vitesse van Henk Fraser. Een uiterst pikant treffen. Komend seizoen is Fraser immers de coach in Rotterdam-West. Na vanavond is de kans weer eens stukje groter dan hij bij een eredivisionist aan de slag gaat.