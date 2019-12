Mulder: Deze doet meer pijn dan die 6-0

De centrale verdediger weet dat het vooral in verdedigend opzicht fout ging bij RKC. ,,Voor rust geven we kinderlijk een goal weg. Dat moet eruit, dat moet niet kunnen. Een minuut voor rust moet de bal het stadion uit.”

Volgende week speelt RKC thuis tegen FC Twente. ,,Hoe zuur dit nu ook is, we moeten door. We moeten proberen een resultaat te boeken om een beetje met een goed gevoel de winterstop in te gaan.”