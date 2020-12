Multilive | RKC-VVV, Fortuna-Willem II en PEC-Vitesse

Na maanden van onzeker­heid kan Pelle Clement eindelijk weer vooruit kijken. ‘Het einde van de ellende is in zicht’

8:30 Met een rake kopbal in de laatste seconde was Pelle Clement (24) in februari de gevierde man in het krankzinnige duel met Vitesse (4-3). Zaterdag treft hij met PEC Zwolle opnieuw de ploeg uit Arnhem, maar nu als reservespeler die al maanden kwakkelt met een liesblessure.