Musonda aan de slag bij Vitesse: 'Ik houd van voetbal over de grond'

Musonda meldde zich vanmiddag voor de eerste keer bij Vitesse. De club trok hem vlak voor het verstrijken van de transferdeadline aan. De Belg kan zowel op de vleugels als achter de spitsen uit de voeten. ,,Een voorkeur heb ik niet”, zegt hij. ,,Als ik maar speel.”



Musonda werd in 2012 door door Chelsea weggeplukt bij Anderlecht. Hij werd na zijn juniorentijd door de club uit Londen verhuurd aan Betis en Celtic Glasgow. Zowel in Spanje als in Schotland maakte hij ‘te weinig’ speelminuten. ,,Maar ik ben wel ervaringen rijker”, zegt hij. ,,De overeenkomst met Vitesse is pas laat tot stand gekomen. In Engeland kon ik uiteindelijk alleen nog naar een club uit het Championship. Maar ik wilde naar het buitenland. De eredivisie is een goede competitie, met aanvallend voetbal. Ik hoop me bij Vitesse verder te ontwikkelen.”