MVV en politie vechten robbertje op Twitter: ‘Ken je topografie!’

AGOVV Futsal juicht te vroeg tegen HV/Veerhuys en krijgt alsnog nederlaag te verwerken

0:29 Een Top-8 klassering in de eredivisie dreigt langzaam uit zicht te raken voor AGOVV Futsal. Bij een overwinning in de thuiswedstrijd tegen HV/Veerhuys hadden de Apeldoorners de blik omhoog mogen richten. Ze juichten vrijdagavond evenwel te vroeg. Een 3-1 voorsprong veranderde in het tweede gedeelte van de tweede helft binnen no-time in een 4-5 nederlaag.