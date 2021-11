MVV laat duizenden supporters gratis naar binnen na rellen tegen Roda JC

Het is onduidelijk of volgende week maandag ook supporters van FC Den Bosch welkom zijn. ,,Alle voorzieningen in het uitvak zijn door de aanhangers van Roda JC namelijk grondig gesloopt”, zegt de woordvoerder. ,,En met grondig bedoel ik ook echt grondig. Zelfs de leidingen zijn uit de muur getrokken. Het is alsof er een bom is ontploft.” De voorzieningen moeten eerst op orde worden gemaakt voordat het uitvak in het stadion in Maastricht weer toegankelijk is.