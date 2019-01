MVV over stenengooiende ‘fans’ in België: ‘Laf gedrag’

'Hattrick­held’ Serrarens: ‘Liever elke week één’

17:19 Met een hattrick was Fabian Serrarens de uitblinker bij De Graafschap, dat de tweede seizoenshelft flitsend begon met een zege op Fortuna Sittard (5-1). ,,Het is lekker om drie doelpunten in één wedstrijd te maken. Maar ik verdeel ze liever over meerdere wedstrijden’', zei de spits bij FOX Sports. ,,Ik maak liever iedere week één belangrijke goal dan drie doelpunten in één duel.’'