Na 1060 dagen sluit Ajax de dag af als koploper van de eredivisie

Door Daniël Dwarswaard

Natuurlijk is het fair om pas conclusies te trekken als de volledige speelronde is gespeeld, maar Ajax is in ieder geval tot donderdag koploper van de eredivisie. De druk op rivaal PSV, dat thuis tegen PEC Zwolle speelt, is daarmee direct opgevoerd. Zeker door de ruime zege die de Amsterdammers boekten.



Het was precies de opdracht die Ajax had in Drenthe. De wedstrijd afgelopen weekend tegen PSV (3-1) was meeslepend en cruciaal. Maar de ultieme mentale test volgde woensdagavond in de regen op het kunstgras van FC Emmen. Ajax slaagde simpel.

Kristensen en Huntelaar

Ajax-trainer Erik ten Hag koos als vervanger voor de geschorste Noussair Mazraoui niet voor Joël Veltman, maar voor de Deen Rasmus Kristensen. De trainer gaf Hakim Ziyech (komt terug van een kuitblessure) rust met het oog op het zware programma deze maand. Zo staat onder andere een dubbele ontmoeting met Juventus in de kwartfinale van de Champions League op de rol.

Opvallend was de basisplaats voor Klaas-Jan Huntelaar. De laatste keer dat de spits mocht starten was bijna twee maanden geleden tijdens het pijnlijke 1-0 verlies op het kunstgras van Heracles Almelo. Huntelaar stond direct aan de basis van de openingstreffer van Ajax. De spits legde de bal klaar voor Donny van de Beek die na tien minuten keurig raak schoot. Emmen, strijdend tegen degradatie, maakte er het beste van, maar Ajax scoorde op een ideaal moment. Vlak voor rust nam Lasse Schöne een vrije trap slim op de lopende Daley Blind die fraai scoorde met een dropkick: 0-2.

Zondebok Scherpen

De ogen waren tijdens deze wedstrijd toch óók gericht op de 19-jarige Emmen-keeper Kjell Scherpen. Ajax wil de doelman kopen, maar een deel van de fans neemt het hem kwalijk dat hij als jeugdzonde zich ooit negatief uitliet over de Amsterdamse club. Met een spandoek in het uitvak werd die boodschap nog maar eens kracht bijgezet. ‘Scherpen kakkerlak’, viel er te lezen, refererend aan zijn verleden als supporter van Feyenoord. De Emmen-aanhang steunde de keeper juist de gehele wedstrijd vocaal en ontrolde ook een doek dat ‘Scherpen te goed is voor Amsterdam’.

Honderd voor Huntelaar

Het was bijzaak tijdens een avond waarop Ajax de felle jacht op de titel nog eens duidelijk maakte. Vaker dit seizoen viel Ajax na een topprestatie nog wel eens vies tegen, maar woensdagavond waren er dus weinig problemen. Na rust ging het helemaal makkelijk. Eerst scoorde David Neres uit een rebound na een vrije trap van Dusan Tadic. Vlak daarna was het Huntelaar die de 0-4 maakte. Een bijzondere goal. De treffer in De Oude Meerdijk was zijn honderdste eredivisietreffer voor Ajax. Nick Kuipers schoot ook nog in eigen doel bij de 0-5.

Emmen was uitgelopen om het grot Ajax eens live in actie te zien in Drenthe, een primeur in de eredivisie. Voor de gelegenheid waren zelfs speciale sjaals gemaakt. Massaal werd de spelersbus verwelkomd door enthousiaste Emmen-supporters. Zij kregen uiteindelijk toch nog wat om te juichen. Tot grote hilariteit van het publiek maakte Nicolas Tagliafico een kolderiek eigen doelpunt. De Argentijn wilde de bal terugspelen op Onana, maar schoot de bal pardoes in het doel omdat de keeper naast zijn doel stond.