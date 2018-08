Na Dos Santos heeft Heracles ook Drost binnen

Na Dabney Dos Santos is Drost de tweede nieuweling die donderdagmiddag aan de selectie van Heracles werd toegevoegd. Drost had nog een contract bij FC Groningen, maar gaf aan op zoek te willen gaan naar een andere club.

„Ik wil weer veel aan voetballen toekomen. Ik had direct een goed gevoel bij Heracles, het is een warme club. Mijn persoonlijke doel is om mezelf belangrijk te maken voor het team. Ik kijk uit naar mijn tijd hier”, zegt hij. Hij sprak er veel over met zijn maat Mike te Wierik. „Hij was alleen maar positief over Heracles. Mike mist Heracles nog steeds een beetje.”