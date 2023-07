Na eerste training is één ding duidelijk: landskampioen Feyenoord moet veel knopen doorhakken

PEC Zwolle en CSV’28 profiteren van aanstaande miljoenen­trans­fer Zwollenaar Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders (24) uit Zwolle is dicht bij een overstap van AZ naar AC Milan en dat is goed nieuws voor PEC Zwolle en CSV’28. De clubs kunnen allebei een flinke som geld bijschrijven als de transfer definitief rond is.