Na FC Utrecht heeft Advocaat ook Feyenoord weer aan de praat gekregen

Advocaat maakte vorig seizoen een einde aan een reeks van 11 duels waarin Feyenoord ongeslagen bleef in Utrecht. Met zijn toenmalige ploeg versloeg hij de Rotterdammers met 3-2. Timo Letschert maakte ver in blessuretijd de winnende goal nadat Feyenoord was teruggekomen van een 2-0 achterstand.

Bij FC Utrecht kreeg Advocaat als vervanger van Jean-Paul de Jong de boel aardig op de rit, door bijna de helft van de competitiewedstrijden te winnen (zie kader). Onder zijn leiding haalde de ploeg zelfs Europees voetbal via de play-offs.

Van alle FC Utrecht-trainers met minstens twintig eredivisieduels had niemand zo’n hoog winstpercentage als Advocaat (48,3%). Erik Ten Hag volgt met 48,2%. John van den Brom, de huidige trainer staat na zeventien duels op een winstpercentage van 53% (9 van de 17).

Ook bij Feyenoord is de hand van Advocaat zichtbaar, die in zijn eerste zes eredivisieduels met de al vaker won (4 keer) dan zijn voorganger Stam in elf duels (3 keer, zie kader). Met dit winstpercentage zou de Hagenaar beste Feyenoord-trainer van deze eeuw zijn.

Het geheim van Advocaat. Feyenoord krijgt minder goals tegen. Gek genoeg krijgen de Rotterdammers wel meer schoten tegen (15 per wedstrijd) dan onder Stam (11 per wedstrijd).