Na gesprek met Peter Bosz kreeg Jordan Teze als rechtsback de smaak weer te pakken

met video Supporters­club PEC Zwolle veraf­schuwt wangedrag en vraagt om maatrege­len: ‘Anders spelen we binnenkort in leeg stadion’

Terwijl PEC Zwolle nog druk bezig is om uit te zoeken waar het zaterdagavond misging in het stadion, spreken supporters hun afschuw uit over het wangedrag van een klein groepje. Ze hopen op actie. ,,De kans zit erin dat we binnenkort voor een leeg stadion spelen, terwijl 99,9 procent van de mensen hier niks mee te maken heeft.”