Na gewonnen rechtszaak staat telefoon roodgloeiend bij Heerenveen-mascotte Heero: ‘Dit is gerechtigheid’

De telefoon staat vandaag roodgloeiend bij Hendrik Pasveer, sinds een enkele weken de beroemdste mascotte van Nederland. Maar hij heeft nog wel even de tijd om te praten met iemand van de krant want het is tenslotte een heuglijke dag. ,,Het is in elk geval gerechtigheid”, zegt hij plechtig over de uitslag van de rechtszaak over zijn ontslag. ,,En ik ben er blij mee. In principe kan ik weer terug naar mijn werk.” Eerder al zei Pasveer: ,,Heero was mijn tweede ik.”

De rechtszaak van de langstzittende mascotte van Nederland trok een maand geleden veel aandacht. Heerenveen had Hendrik Pasveer, die 22 jaar lang in het pak van mascotte Heero zat, in februari op non-actief gesteld vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. In dat pak van een Noorse strijder met blond krullen onder een helm met horens en een blije lach, liep hij sinds 2000 rond in het Abe Lenstrastadion voor wedstrijden om het publiek te vermaken.

Pasveer was ook de huisschilder van Heerenveen, onder meer van de fanshop van het stadion. Maar hij kwam dus in conflict met algemeen directeur Cees Roozemond en ook commercieel directeur Martin Koopman die Pasveer onder meer verweten dreigende taal uit te slaan en als ongevaccineerde te dicht bij de spelers in de buurt te komen. ,,Er zijn wel dingen gezegd”, zegt Heero nu. Maar wel in een heel andere context.”

Koopman staat er sowieso niet goed op bij Pasveer: ,,Want die heeft zijn eigen zoon in de tussentijd in het pak laten rondlopen.” Tijdens de rechtszaak zei Pasveer dat Koopman hem had gezegd dat hij ‘zijn bek dicht moest houden’. Volgens de vertrekkende Roozemond hebben Pasveers opvolgers ondertussen ook ‘een fantastische job gedaan in het pak.’

Quote Hij wilde nog weleens sikkeneu­rig reageren, het is de kunst om daar goed mee om te gaan. Foppe de Haan

De rechtszaak ontlokte zelfs een reactie van de clublegendes Riemer van der Velden en Foppe de Haan die het huidige beleid bij ‘hun’ Heerenveen sowieso al jaren met de nodige scepsis bekijken. ,,Heero was energiek en deed alles met verve”, weet oud-trainer De Haan nog. ,,En als schilder was er ook weinig op aan te merken. Hij wilde nog weleens sikkeneurig reageren, het is de kunst om daar goed mee om te gaan.”

Reageren deed de mascotte zelf de afgelopen weken niet, ondanks een bulk aan aanvragen van allerlei verschillende media tot aan talkshows aan toe. Tot nu. Afgelopen zondag werd de rechtszaak nog op ironische wijze besproken in het goed bekeken tv-programma De Avondshow van Arjen Lubach. ,,Dat heb ik ook gezien”, zegt Pasveer. ,,En dat raakte wat mij betreft wel de kern. Daarin kwam naar voren hoe de vork in de steel zit.”

Ondertussen bleven de appjes en mails bij hem binnenstromen. ,,Ook van onbekenden.” Wat dat betreft is het misschien wel jammer dat Pasveer niet meer in de groepsapp zit van alle mascottes van Nederland. ,,Daar ben ik te oud voor hoor”, bromt hij. ,,Die hebben het de hele dag over andere onderwerpen. Dat is niks voor mij.”

Of hij straks zomaar weer ‘gewoon’ weer in het pak stapt is nog even de vraag. In de tussentijd hebben veel anderen het pak bijvoorbeeld aangetrokken. ,,Maar als het moet dan kan ik het gewoon wassen hoor”, klinkt het strijdvaardig. In elk geval zou Pasveer nog graag meemaken om een keer samen met zijn zoon op het veld te staan. ,,Die speelt in de jeugdopleiding van de club en zit al dicht tegen het eerste elftal aan. Dat was voor mij het plan. Ik wil in principe de 25 jaar volmaken.”

Heerenveen zegt de uitspraak van de rechter te accepteren. ,,Binnenkort zal Pasveer zich weer op de club melden en wordt er gekeken hoe er een vervolg aan zijn werkzaamheden als medewerker onderhoud gegeven kan worden.”