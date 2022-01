Na mislopen Veerman schakelt Feyenoord door naar Bazoer

De speler van Vitesse, die ook is benaderd door PSV, staat nog maar een half seizoen onder contract in Arnhem. De vraag is of Vitesse mee wil werken aan het versterken van een directe concurrent. Bazoer staat ook in de belangstelling van Benfica en Sporting Lissabon. Eerder gaf de man die in Arnhem vooral indruk heeft gemaakt als centrale verdediger aan dat hij een terugkeer naar PSV wel ziet zitten .

Feyenoord wil per se een middenvelder omdat in die linie de spoeling dun is. Jens Toornstra is tegenwoordig vaak valse rechterspits en eigenlijk blijven dan alleen Fredrik Aursnes, Orkun Kökcü en Guus Til over als middenvelders. De laatste vertrekt aan het einde van het seizoen normaal gesproken weer uit Rotterdam, de international is immers eigendom van Spartak Moskou. Til is in de kwartfinale van de Conference League geschorst.