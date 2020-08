Na vrouw in eerste elftal ook vrouw in betaald voetbal? ‘Dat gaan wij niet meer meemaken’

De KNVB verleent dispensatie aan Ellen Fokkema (19) om volgend seizoen met de mannen in het eerste elftal van de Friese vierdeklasser Foarút te spelen. Het is een trendbreuk, maar nu dit mogelijk is rijst de vraag hoelang het duurt voor een vrouw het betaald voetbal van de mannen haalt.

,,Ik weet niet of dat ooit gaat lukken”, zegt Suse van Kleef. Ze is kenner van het vrouwenvoetbal en presenteerde vorig jaar de dagelijkse WK-talkshow bij de NOS. Voor de journalist, zelf oud-jeugdinternational, is het geen raketwetenschap dat vrouwen in de vierde klasse eerder kunnen meekomen dan in de eredivisie. ,,Het fysiek van de mannen is daar niet op en top, dat is makkelijker bij te benen.”

Wat we wel gaan zien is een vrouwelijke trainer in het betaald voetbal, denkt ze. ,,Dat lijkt me een kwestie van tijd. Voor het trainerschap is je fysiek irrelevant, zijn er heel andere capaciteiten nodig. Capaciteiten die genoeg vrouwen in Nederland hebben.” De stap naar het betaald voetbal lijkt er voor speelsters vooralsnog één te ver. ,,Het fysieke verschil is dusdanig groot, dat gaan wij niet meer meemaken”, zegt oud-bondscoach bij de vrouwen Arjan van der Laan, die zelf prof was bij Sparta, FC Twente en ADO Den Haag.

Toch vindt Van Kleef het een prima ontwikkeling dat vrouwen meer met mannen mee gaan doen. ,,Je ziet het natuurlijk bij meer sporten. Op lager niveau en vaak ook uit noodzaak, omdat er geen vrouwenteams zijn. Er zijn alleen weinig sportwerelden zo conservatief als het voetbal”, zegt de correspondent Groot-Brittannië voor onder andere het AD.

Volledig scherm Suse van Kleef. © ANP

De pilot van de KNVB kan volgens Van Kleef vooral een opmaat zijn naar meer, in plaats van per definitie betere voetbalsters. De proef van Ellen Fokkema bij Foarút is ook vooral ingegeven door sociale omstandigheden, ze is one of the boys in het Friese dorp Menaam. Dat ze dat kan blijven nu de ze de overstap naar de senioren maakt, is een trendbreuk.

,,Eigenlijk is het vreemd dat je als meisje wel tussen jongens mag voetballen, als vrouw wel tussen mannen in de lagere teams, maar dat het eerste mannenteam van een club nog verboden terrein is. De afgelopen decennia is gemengd voetballen steeds normaler geworden”, vervolgt Van Kleef, die zelf in een meisjesteam bij Buitenveldert speelde en als 15-jarige naar de senioren overstapte.

,,Als de pilot slaagt en de regels veranderen, is dat alleen maar een logische nieuwe stap. Hopelijk zorgt dat ervoor dat de sport nog toegankelijker wordt voor meisjes en vrouwen, zeker in regio’s waar nog weinig vrouwenvoetbal is. Want waarom kunnen jongens allemaal samen doorstromen naar het hoogste seniorenteam, terwijl het ene meisje dat al haar leven lang met die gasten speelt niet mee mag en er haar heil ergens anders moet gaan zoeken?”

Ook Van der Laan vindt het een prima initiatief dat Ellen Fokkema kan doorstromen. ,,Als ze op een goede manier mee kan komen op het niveau van een eerste team bij de amateurs, vind ik het niet zo spannend. Het is goed om het te proberen. Voor de jongens met wie ze voetbalt valt het nog het minst op, dat zal straks vooral bij de tegenstander zo zijn.”

Komend seizoen begint Van der Laan zelf als trainer bij Altior, een tweedeklasser uit Langeraar. Ziet hij daar ook jonge vrouwen bij zijn selectie instromen? ,,Laten we eerst even kijken hoe dit nu gaat. Over een jaar weten we of het een succes is voor haar en mogelijk anderen.”

Volledig scherm Arjan van der Laan © BSR Agency

Voor een andere oud-bondscoach van de voetbalsters is dat nu al het geval. ,,Dit is de belangrijke laatste stap in de ontwikkeling van het gemengd voetbal”, laat Vera Pauw op Twitter weten. Zij memoreert aan de zaak Nicole Delies. Zij moest in 1995 naar de rechter om op landelijk niveau met de jongens te blijven spelen als B-junior bij GVAV-Rapiditas.

Van der Laan: ,,Alles wat tien jaar geleden gewoon of normaal was, verschuift nu naar links of rechts.” Behalve dus de overtuiging of vrouwen tot het betaald voetbal bij de mannen kunnen doordringen. Zijn ervaring leert dat er wat betreft snelheid, kracht maar ook gewicht geen gelijk speelveld is. Hoe goed sommige vrouwen technisch of tactisch ook zijn.

De voormalige bondscoach van de Nederlandse voetbalsters herinnert zich bijvoorbeeld hoe Manon Melis eens met de jongens onder 17 van Sparta meetrainde. ,,Zij was een heel goede speelster van het Nederlands team en toch was dat voor haar een heel pittige uitdaging”, besluit Van der Laan.