Na zege bij Ajax ziet Slot ADO als een grote uitdaging

,,Het was zondag in de Arena een bijzondere overwinning”, blikte hij nog even terug op de triomf bij Ajax (0-2). ,,Iedereen denkt nu misschien dat zo’n duel met ADO ook zomaar even moet worden gewonnen, maar die wedstrijd zal voor ons ook weer een uitdaging zijn. ADO heeft in de laatste twee duels gelijkgespeeld en heeft de punten vreselijk hard nodig. Ze zullen ook anders voor de dag komen dan Ajax. ADO speelt vaak de lange bal, waardoor het spel snel naar voren wordt verplaatst.”