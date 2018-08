NAC afgeschminkt en overklast door AZ

Vanaf het eerste fluitsignaal werd NAC overrompeld en meegezogen in de Alkmaarse stromingen zonder dat het het hoofd boven water kon houden. Het kwaliteitsverschil was immens. AZ heeft alles wat NAC niet heeft; snelheid, techniek, overzicht, samenspel, gezonde agressiviteit en het vermogen om iets met de bal te doen.



De linkerkant met de back Thomas Ouwejan en aanvaller Oussama Idrissi liet de Bredase rechterkant keer op keer zijn hielen zien, een wervelwind die als een noordoostenstorm huis hield. Het doel van NAC het eerste kwartier had veel weg van een schiettent. De bezoekers startten overigens zonder de huurlingen van Manchester City; Arijanet Muric en Paolo Fernandes zijn geblesseerd, Erik Palmer-Brown en Luks Ilic niet fit voor een hele wedstrijd.



Geklungel

Mark Birighitti moest na drie minuten redding brengen op een schot van Frederik Midtsjo. Vrijwel direct gevolgd door een inzet van Myron Boadu, slim uit de rug van zijn bewakers gekropen, die voorlangs ging. Een poging van Mats Seuntjens kon vervolgens ternauwernood gekeerd worden door Birighitti, terwijl een pegel van Pantelis Hatzidiakos net naast ging.



De Alkmaarse beschietingen in een goed gevuld maar overwegend stil stadion vormden de inleiding van de drie doelpunten in het tweede deel van de eerste helft. Allereerst kon rechtsback Jonas Svensson in de zestien rustig met rechts aannemen voordat hij de bal met links in de korte hoek schoof. Vier minuten later strafte een andere verdediger, mandekker Hatzidiakos, geklungel in de Bredase defensie af.



Blunder

De derde en laatste treffer voor rust kwam tot stand dankzij de ruimhartige medewerking van Birighitti. De doelman die nochtans redelijk begon aan de wedstrijd, maar zich volledig verkeek op een terugspeelbal van Menno Koch. De Australiër, die de voorkeur kreeg op Karol Niemczycki als vervanger van Arijanet Muric, nam veel te veel tijd om het spel te verleggen en liet zich de kaas van het brood eten door Boadu. Dat ene moment brengt de nimmer stoppende discussie over de keepers weer volop in gang en betekent, mocht dat al niet het geval zijn geweest, dat het einde van Birighitti bij NAC nabij is.



Tien minuten voor tijd was hij kansloos op een van richting veranderd schot van Teun Koopmeiners en bleef hij het antwoord schuldig op een kopbal bij de tweede paal van Bjorn Johnsen.



Na een uur spelen was de Servische City-huurling Luka Ilic, ingevallen voor Gervane Kastaneer, dicht bij een klein succesje. Zijn inzet werd echter gekeerd door Marco Bizot. Samen met Jordan van der Gaag, eveneens ingevallen, was hij de positieve noot. Twee technische linkspoten die zich niet verschuilen en baas zijn over de bal. Met Paolo Fernandes kunnen zijn het initiatiefloze elftal in de toekomst van extra kwaliteit voorzien.



Misschien volgende week zaterdag al als NAC in eigen huis De Graafschap ontvangt. De promovendus die een paar uur voor de smadelijke nederlaag van de Bredanaars bekerwinnaar Feyenoord verrassend met 2-0 pootje lichtte.



NAC - AZ 5-0 (3-0) - 26. Svensson 1-0, 30. Hatzidiakos 2-0, 41. Boadu 3-0, 79. Koopmeiners 4-0, 86. Johnsen 5-0.



Geel: El Allouchi, Sporkslede (beiden NAC).



NAC: Birighitti; Sporkslede, Koch, Mets, Leigh; Verschueren, Kali; Rosheuvel, El Allouchi, Kastaneer (46. Ilic); Te Vrede (70. Van der Gaag).