NAC boekt broodnodige zege en verlaat degradatiezone

Zeven wedstrijden lang moest men in Breda op een zege wachten. Die pijnlijke reeks kon tegen Excelsior eindelijk de prullenbak in. NAC boekte zondagavond de tweede thuiszege van het seizoen en verlaat zo de degradatiezone.



Een fel NAC begon zonder de geschorste trainer Stijn Vreven op de bank goed aan de wedstrijd. Met Nigel Bertrams als eerste keuze onder de lat - hij kreeg de voorkeur boven Mark Birighitti - vielen er in een kwartier al drie grote kansen te noteren.



Zo bracht linksback Angeliño zich na acht minuten al fraai in stelling. Met de hak nam hij de bal mee om vervolgens verwoestend de paal te raken. In de rebound mikte Thierry Ambrose naast. Zeven minuten later kreeg Giovanni Korte de kans op NAC op 1-0 te brengen. De rechtsbuiten schoot de rebound over na een schot van Mounir El Allouchi. De derde kans kreeg Rai Vloet, die na een steekpass van Manu García zo op doeman Ogmundur Kristinsson af mocht gaan. Zijn schot ging naast.



Bertrams, die bij elke vangbal toegezongen werd door de Bredase aanhang, had daarentegen weinig te doen. Enkel bij een schot van Zakaria El Azzouzi moest hij reddend optreden.



De voorsprong kwam er in de 24ste minuut. Korte ging gemakkelijk naar de grond, maar arbiter Kevin Blom legde de bal op de stip. Ambrose koos de rechterhoek en schoot raak. Voor het eerst sinds 23 september (toen tegen Feyenoord: 0-1) ging NAC met een voorsprong de rust in.



Meteen na rust werd die voorsprong verdubbeld. Opnieuw een strafschop. Ambrose ging neer op de rand van het zestienmetergebied en benutte de penalty zelf: nu in de linkerhoek, 2-0. Er leek niets aan de hand voor NAC.

Totdat in minuut 66 Mike van Duinen makkelijk wegdraaide bij Pablo Marí en zo de 2-1 binnen schoot. NAC oogde wat onzeker, Excelsior drong aan.



Even werd huiverig teruggedacht aan NAC - Sparta, toen een 2-0 voorsprong werd weggegeven (2-2), maar invaller Paolo Fernandes voorkwam een dergelijk scenario. Met een op het oog houdbare inzet zorgde de Spanjaard voor 3-1. Daardoor klimt NAC - dat na de overwinning van Roda JC eerder op de zondag als hekkensluiter aan de wedstrijd begon - naar de vijftiende plek en kan Breda met een zege op zak toeleven naar de derby tegen Willem II van vrijdag.