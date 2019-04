NAC Breda met lege handen na late domper in Almelo

Ruud Brood hield vast aan zijn beproefde recept. Mounir El Allouchi krijgt zoals door de trainer vrijdag aangekondigd zijn basisplaats terug waardoor Gianluca Nijholt weer bankzitter is. De tegenvallende Pele van Anholt heeft na anderhalve wedstrijd afgedaan als rechtsback. Winterversterking Khalid Karami mag op voor een herkansing, de huurling die tot zijn blessure erg tegenviel.



De eerste helft kan schriftelijk worden afgedaan totdat Erik Palmer-Brown met zijn kenmerkende nonchalance aan de wandel gaat en vijf minuten voor rust aan de basis staat van Heracles grootste kans. De mandekker loopt zich tijdens het indribbelen vast op de eerste Heraclied die hij tegenkomt en brengt de thuisploeg daarmee onbedoeld in stelling. De tirade van de buffelende Anouar Kali aan het adres van de Amerikaan is meer dan terecht. Benjamin van Leer kan ternauwernood voorkomen dat Kristoffer Peterson scoort. Een oogwenk later schat de doelman een zwabberbal van Lerin Duarte verkeerd in en haalt hij opgelucht adem als zijn gegrabbel zonder gevolgen blijft.



NAC stelt daar weinig tegenover. Mitchell te Vrede krijgt een voorzet twee keer op zijn hoofd, echt gevaarlijk zijn de Bredanaars het eerste uur niet. Heracles probeert het met pogingen uit de tweede lijn van Brandley Kuwas en Peterson zonder dat Van Leer op proef wordt gesteld. Het duel is weinig verheffend, eerder geestdodend.

Vroege wissels

Wat andermaal opvalt zijn de vroege wissels van Brood die met Mikhail Rosheuvel en Sullay Kaikai voor Giovanni Korte en Gervane Kastaneer vers bloed in het Bredase lichaam pompt voor het laatste half uur. Het motortje van Korte is leeg, moegestreden als de aanvaller is. Kastaneer is zoekende, sinds zijn gelijkmaker tegen ADO Den Haag 25 januari is niets meer van hem vernomen. Het zal niet lang duren of ook hij, in navolging van Van Anholt, moet vrezen voor zijn plek in het elftal.

Tien minuten voor tijd is het centrale duo Koch/Palmer-Brown spits Peterson kwijt, de Zweed kopt de bal achter lijnkeeper Van Leer die aan de grond genageld staat. NAC gaat in de slotfase totaal onnodig onderuit. Extra zuur is de late gelijkmaker van De Graafschap (1-1) tegen AZ. De nederlaag van Excelsior in Groningen (1-0) maakt dat het Bredase verlies verhoudingsgewijs ook weer beperkt blijft.



In de wetenschap dat de Rotterdammers volgende week op bezoek gaan bij Ajax en De Graafschap naar landskampioen PSV moet, kan NAC bij een zege op FC Emmen, dat zondag Heerenveen ontvangt, aankomende vrijdag alsnog aansluiting vinden bij de overige staartploegen.