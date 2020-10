NAC - Cambuur vanwege verlengde thuisquarantaine verplaatst naar volgende week

Warm weerzien in lege Adelaars­horst voor Elmo Lieftink en GA Eagles: ‘Ik verwacht een vreemd voetbal­jaar’

13 oktober Elmo Lieftink kijkt als speler van titelfavoriet De Graafschap uit naar de oostelijke derby vanavond tegen Go Ahead Eagles, de club waar de geboren Deventenaar tot de coronacrisis nog actief was. ,,Maar ik voel me dit seizoen soms niet eens echt prof meer.‘’