NAC-doelman Birighitti de schlemiel in Zwolle: 1-0

De keepersperikelen bij NAC, waar Birighitti tegen heug en meug van de technische staf de vervanger is van de geschorste Nigel Bertrams, zijn kennelijk ook in Zwolle niet onopgemerkt gebleven. Al na twee minuten besloot Youness Mokhtar de onder vuur liggende 'Birraz' te verrassen met een van ver geplaatst schot. Niet zonder resultaat dus. De Australiër probeerde nog wel naar de bal te zweven, maar die plofte onverbiddelijk in zijn doel: 1-0. Wegwerpgebaren bij enkele verontwaardigde NAC-spelers en een gefrustreerd wegwerpgebaar ook bij de doelman.



Van slag

Het effect was dat NAC direct van slag raakte en dat PEC Zwolle vleugels kreeg. De thuisploeg zette de Bredanaars onder druk en die probeerde in ieder geval de organisatie achterin op orde te houden. Dat laatste lukte aardig, maar aanvallend kwam de ploeg amper uit de verf. PEC-verdediger Philippe Sandler zorgde met een uitglijder (hij gleed een voorzet van Angeliño net naast zijn eigen doel) nog voor het grootste gevaar. Ondertussen bleef PEC de betere ploeg, maar kon het NAC niet echt pijn doen. Ook niet na een onzekere ingreep van Birighitti in de tiende minuut.



Na een forse, onbestraft gebleven ingreep van Gianluca Nijholt, leek de wedstrijd te kantelen. NAC toonde meer lef en PEC moest in paniek enkele keren ruimen. Op slag van rust was NAC het dichtst bij een treffer. Manu García zette Ambrose met een steekpass vrij voor keeper Boer, maar de spits faalde hopeloos bij de afwerking.



Geluk

Direct na de pauze was er weer een onzekere ingreep van Birighitti. Dit keer kon hij in tweede instantie de bal onder controle krijgen. Even later had hij geluk dat de arbiter een overtreding van Zwolle zag, nadat hij de weg kwijt was aan de rand van de zestien. Een doldwaas laatste half uur volgde. De opgerukte Mohktar knalde de bal rakelings naast. Aan de andere kant krulde Mounir El Allouchi de bal naast. Zwolle was vervolgens twee keer dicht bij een tweede treffer. NAC kreeg zijn kansen. Gejuicht werd er echter niet meer.