NAC en ADO spelen gelijk na meeslepende tweede helft

Gervane Kastaneer heeft NAC Breda aan een 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag geholpen. De aanvaller kwam halverwege binnen de lijnen en maakte niet veel later het doelpunt dat zijn ploeg van de laatste plek in de eredivisie hielp.

Door Yorick Groeneweg

Door het 1-1 gelijkspel nam NAC een punt voorsprong op De Graafschap, dat nu weer alleen laatste staat in de eredivisie. Volgende week vrijdag staat De Graafschap - NAC op het programma. Met Khalid Karami, Ramon Pascal Lundqvist en Sullay Kaikai kwamen er vrijdagavond al drie nieuwe spelers in actie die de Bredase inhaalrace in de tweede seizoenshelft op gang moeten helpen.

In een ijskoud Breda was de steun van het thuispubliek de hele avond al hartverwarmend, maar de spanning leek aanvankelijk op de benen van de spelers te slaan. Zonder de geblesseerde talisman Mitchell te Vrede was het aanvallend machteloos. Vervanger Giovanni Korte toonde zich een bezig baasje, maar kon tegen de fysiek veel sterkere Tom Beugelsdijk en Wilfried Kanon weinig uithalen.

ADO begon een stuk doortastender en sloeg al snel toe in de omschakeling. Met een steekbal stond spelmaker Nasser El Khayati aan de basis van de 0-1. Hij bediende Sheraldo Becker, die voorgaf op Melvyn Lorenzen. Becker en Lorenzen hadden er vlak voor rust 0-2 van kunnen en misschien wel moeten maken, maar na een soortgelijke counter ging de bal er nu niet in.

In de rust greep Mitchell van der Gaag in. De NAC-trainer wisselde aanvallend en bracht met Gervane Kastaneer een aanvaller voor verdediger Daan Klomp. Het bleek al snel een gouden wissel: binnen vijf minuten stond het 1-1 door een treffer van de invaller, die net als Korte een verleden heeft bij ADO. De gelijkmaker bracht de hoop weer helemaal terug bij de thuisploeg, die daarna ook steeds meer aandrong.

Met het inbrengen van Kaikai bracht Van der Gaag nog een aanvaller binnen de lijnen die zich direct liet zien. De van Crystal Palace overgekomen Engelsman was met zijn eerste balcontact al dicht bij de winnende treffer, maar Kaikai kon Indy Groothuizen niet passeren.