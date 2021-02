NAC en Jong AZ winnen in vervroegde duels in Keuken Kampioen Divisie

NAC won in het Rat Verlegh Stadion met 2-1 van FC Eindhoven. De bezoekers kwamen al in de derde minuut op voorsprong via Brian De Keersmaecker. Via goals van Lewis Fiorini (‘18) en Lex Immers (‘33) werd die achterstand al in de eerste helft weggewerkt door NAC. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, maar er was nog wel een gele kaart voor NAC-middenvelder Thom Haye na een harde schop die ook rood had kunnen opleveren. NAC staat op de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De achterstand op koploper Cambuur is negen punten. Almere City en De Graafschap hebben zes punten meer dan het team van coach Maurice Steijn.



Jong AZ won met 3-2 van Jong FC Utrecht. Hakon Evjen, Mohame Taabouni en Kenzo Goudmijn scoorden voor het team van Michel Vonk. Jeredy Hilterman maakte beide goals voor het beloftenteam van FC Utrecht.