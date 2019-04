NAC grijpt laatste strohalm dankzij goal in allerlaatste minuut

In de eerste helft kregen de Bredanaars liefst zeven (!) goede scoringskansen, maar pech en onkunde stonden een treffer in de weg. En dan zul je altijd zien; het ook bepaald niet van vertrouwen bulkende Excelsior prikte bij de eerste serieuze mogelijkheid wel raak: 1-0 door Mounir El Hamdaoui.



Met Gianluca Nijholt in plaats van de geschorste Mounir El Allouchi trok NAC deze woensdagavond ten strijde. Na een rommelige openingsfase regen de kansen voor de bezoekers zich plots aaneen. In de 19e minuut voor Greg Leigh, die uit een corner niet hard genoeg kopte. In de 20ste minuut werd Giovanni Korte diepgestuurd door Ramon Pascal Lundqvist; de inzet strandde op de vuisten van keeper Alessandro Damen. Minuut 21: Lundqvist zet Gervane Kastaneer voor Damen; twee keer ziet die zijn inzet geblokt. De 23ste minuut dan: Kort mikt goed, maar Damen tikt de bal net naast de paal. Minuut 24: na een corner probeert Korte Damen te verschalken in de korte hoek, maar ook nu: net niet.



Excelsior kan even op adem komen en slaat in de 30ste minuut keihard toe. Marcus Edwards mocht er op de rechterflank vandoor, zijn voorzet werd door Mounir El Hamdoui binnengelopen: 1-0. De eerste treffer van Excelsior na vijf ‘droge’ wedstrijden!



Nog voor rust had NAC twee gelegenheden op de gelijkmaker. Eerst leek Kastaneer alleen op Damen af te kunnen, maar redde Jurgen Mattheij Excelsior met een ultieme sliding. Even later zag Lundqvist zijn inzet gekeerd; Korte mikte de rebound op de paal.



De tweede helft begon al niet anders. NAC - met Khalid Karami voor Pele van Anholt - kreeg direct een kans: Mitchell te Vrede kon Damen van dichtbij net niet verrassen.



Al tien minuten na rust voerde Ruud Brood zíjn tweede wissel door; Nijholt maakte plaats voor de aanvallender ingestelde Luka Ilic. En dat het de coach menens was, liet hij blijken door al in de 62ste minuut gebruik te maken zijn laatste wisselmogelijkheid: Mikhail Rosheuvel verving Kastaneer.



Het noodzakelijk wel heel vroeg begonnen slotoffensief van NAC leverde al snel resultaat op. Een als voorzet bedoelde bal van Korte werd door niemand aangeraakt en plofte bij de tweede paal binnen: 1-1. NAC had nog een kwart wedstrijd om de broodnodige tweede treffer te maken.



Supporters van beide kampen zongen ‘alles of niets’. Korte had vijf minuten na de gelijkmaker al weer een kans, toen Rosheuvel de bal van de achterlijn goed terug legde. Maar Korte timede niet goed. Niet veel lager kreeg Ilic dé kans op 1-2, maar mikte hij op Damen. De winnende treffer zou toch nog vallen. Uit een corner kopte aanvoerder Menno Koch de verlossende 1-2 binnen, in de absolute slotseconden. Een explosie van opluchting en vreugde volgde. NAC greep in Rotterdam de laatste strohalm en verkleint zo het gat met Excelsior (vijftiende) tot vijf punten.