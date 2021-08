NAC-held Ralf Seuntjens velt ADO met hattrick, De Graafschap wint topper in Emmen

Ralf Seuntjens was vrijdagavond met een hattrick de grote man bij NAC Breda, dat in de Keuken Kampioen Divisie thuis won van ADO Den Haag (3-0). In een andere topper won De Graafschap met 0-2 bij FC Emmen, terwijl Daryl van Mieghem namens FC Volendam ook drie keer scoorde.

Het geplaagde NAC was niet top begonnen aan het nieuwe seizoen, maar gooide de schroom tegen ADO van zich af, verloren zoon Seuntjens was de uitblinker. De 32-jarige aanvaller, bezig aan zijn eerste seizoen in zijn geboortestad, kopte al snel de 1-0 binnen, maakte de 2-0 uit een strafschop en bepaalde de eindstand met wederom een kopbal op 3-0, in een kolkend Rat Verlegh Stadion.

Voor NAC Breda, waar Quincy Tavares Mojica in de slotfase nog rood kreeg voor natrappen, is het pas de eerste zege in vier wedstrijden. De club uit Breda speelde twee keer gelijk en verloor vorige week van De Graafschap, dat nu een zege boekte in de uitwedstrijd tegen het vorig seizoen gedegradeerde FC Emmen (0-2), dankzij goals van Giovanni Korte en Danzell Gravenberch.

Naast Seuntjens was ook Van Mieghem van FC Volendam goed voor een hattrick. Met drie treffers had hij een belangrijk aandeel in de 5-0-overwinning op MVV. Almere City FC won in een spectaculair duel met 3-4 bij Roda JC, door twee late goals.

Koploper in de KKD is nog altijd Jong AZ, dat verrassend met 0-1 won bij VVV-Venlo. FC Eindhoven won daarnaast met 1-0 van FC Den Bosch, Helmond Sport klopte Jong PSV (ook 1-0), Excelsior ging er bij Jong Ajax met de punten vandoor (1-2), terwijl Jong FC Utrecht thuis met 3-0 veel te sterk was voor Telstar.