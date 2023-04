NAC in surrealistische ambiance nog naast Willem II: de biergooier zal er thuis vast een drankje op gedronken hebben

Eén jaar Steijn bij Sparta: ‘Ze hadden je in een gesticht gestopt als je dit had gezegd’

Precies een jaar geleden stapte Maurice Steijn vervroegd in bij Sparta, na het vertrek van Henk Fraser. Het voorlopige resultaat is handhaving én een wonderbaarlijke vijfde plek in de eredivisie. ,,Het doet denken aan de tijden van Henk ten Cate bij Sparta.”