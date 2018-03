NAC kan als eerste promovendus kampioen twee keer verslaan

Liefst 49 spelers dienden zowel Go Ahead Eagles als De Graafschap

13:14 Doordat Sjoerd Overgoor morgen ontbreekt in de basisformatie, is Sam Hendriks de enige speler met een De Graafschap-verleden die aan de aftrap verschijnt bij Go Ahead Eagles. De Jupiler League-wedstrijd tegen de Superboeren begint om 14.30 uur in de Adelaarshorst.