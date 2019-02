NAC krijgt dreun van De Graafschap en is nieuwe hekkensluiter

Het geloof in een langer verblijf in de eredivisie is helemaal terug bij De Graafschap. Nu de laatste plaats na 54 dagen is teruggegeven aan NAC Breda en een sportieve crisis is afgewend, groeit in Doetinchem het vertrouwen in een goede afloop. Met de viering van het 65-jarig bestaan van de club was het gisteravond dubbel feest op De Vijverberg.



De weg naar lijfsbehoud is nog lang voor De Graafschap. Heel lang zelfs. Maar de start van 2019 is met zes punten uit de eerste drie duels veelbelovend. De ploeg van trainer Henk de Jong oogt sinds de komst van middenvelder Azor Matusiwa een stuk stabieler en ontpopt zich steeds meer tot een vechtmachine. Na de klinkende zege op Fortuna Sittard (5-1) levert ook de tweede thuiswedstrijd van het nieuwe jaar de volle buit op.