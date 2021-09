NAC krijgt in spektakelstuk pak slaag van Jong Ajax: ‘Het was een schiettent’

PSV wint topper tegen AZ en blijft foutloos na vier duels in eredivisie

11 september PSV had het lange tijd zwaar, heel zwaar, in de topper tegen AZ, maar sloeg desondanks keihard toe; het werd 0-3 in Alkmaar. De Eindhovenaren maakten daarmee een einde aan een reeks van veertien eredivisietoppers zónder zege.