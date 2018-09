NAC krijgt klap in gezicht van Fortuna

Uit de thuiswedstrijd tegen De Graafschap (3-0 winst) putte NAC hoop en vertrouwen dat tegenstanders van dat kaliber geen probleem zouden moeten zijn in Breda. Dat is niet het geval, toonde het duel met Fortuna Sittard zondagmiddag aan.



Te Vrede

De ploeg van Mitchell van der Gaag begon nog wel goed. Direct werden de Limburgers onder druk gezet en al na vier minuten was het raak. Paolo Fernandes zette met een prachtige diagonale steekpass Mitchell te Vrede vrij voor doelman Alexei Koselev. De spits knalde hard binnen: 1-0. Voer voor discussie was de vraag of Te Vrede al dan niet buitenspel stond. Het leek er op basis van tv-beelden verdacht veel op, maar zowel de grensrechter als de VAR in Zeist (Gerrets) oordeelden anders: doelpunt.

Waar NAC na de 1-0 tegen De Graafschap bevrijd oogde, gaf de voorsprong de Bredanaars dit keer allerminst vleugels. Ze zakten steeds verder weg en boden zo het toch ook niet geweldig spelende Fortuna de gelegenheid terug in de wedstrijd te komen. Dat gebeurde dan ook. Ahmed El Allouchi mocht vrij voor Benjamin van Leer de hoek uitzoeken: 1-1. Onder een striemend fluitconcert maakten de geel-zwarten de gang naar de kleedkamer na het rustsignaal van scheidsrechter Gözübüyük.

Ook Van der Gaag was niet tevreden, getuige twee wissels bij de hervatting: Fabian Sporkslede en Gervane Kastaneer vervingen Arno Verschueren en Mounir El Allouchi. Maar de gifbeker bleek nog niet leeg voor de thuisploeg. Keeper Benjamin van Leer tastte in de 52ste minuut volledig mis bij een ongevaarlijk schot van Ahmed El Messaoudi en zag de bal tussen z'n handen door in het net rollen: 1-2.



NAC zwalkte vervolgens een tijdje over het veld als een bokser die een uppercut heeft moeten incasseren. Een vrije trap in de 71ste minuut bleek de reddingsboei die de ploeg nodig had. Rosheuvel sneed de bal goed aan vanaf de zijlijn, Kastaneer kon ongehinderd raak koppen: 2-2.

Zou die verwachte overwinning er dan toch nog - met kunst en vliegwerk - komen? Het publiek ging er vol achter staan, maar de ploeg liet zich er onvoldoende door inspireren. En liep bij een corner van Fortuna in de 81ste minuut tegen de 2-3 aan. Van der Gaag liet de al geplande derde wissel (Ilic voor Fernandes) doorgaan, zodat Robert Mühren niet als stormram kon fungeren. Een slotoffensief bleef uit, NAC blijft alleen op doelsaldo weg van de laatste plaats. Een hard gelag.