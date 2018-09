NAC laat Van Persie uitgroeien tot man van de wedstrijd

Stijlvol en artistiek vliegt Benjamin van Leer in een zonovergoten De Kuip door de lucht. In de eerste minuten van de tweede helft houdt hij NAC op de been met een aantal schitterende saves. Hoe ongelukkig is dan de tweede treffer van Feyenoord die via de lat en zijn rug achter hem in het doel ploft. NAC komt die klap niet meer te boven. Het is de opmaat voor de 4-2-nederlaag tegen Feyenoord.





In vergelijking met vorige week had trainer Mitchell van der Gaag zijn elftal op twee plaatsen gewijzigd. Benjamin van Leer voor Karol Niemczycki en Paolo Fernandes voor Luka Ilic als nummer 10 kort achter Mitchell de Vrede. Het aanspeelpunt aan wie Tyrell Malacia zich een klein kwartiertje voor rust vergrijpt. Bas Nijhuis, een scheidsrechter die veel toe laat en niet flauw is, wijst gedecideerd naar de stip. De man op wie de overtreding wordt begaan, laat op zijn beurt het vonnis voltrekken door Gianluca Nijholt. Na zijn misser tegen Excelsior acht dagen geleden, is Te Vrede gezakt op de lijst met vaste nemers. De man die nooit scoort, schiet de pingel met links afdraaiend van de keeper netjes in de hoek. De man die nooit scoort, is met twee vinkjes achter zijn naam even zomaar de topscorer van NAC. Eerder liet Nijholt het net al bollen in het gewonnen duel met De Graafschap.



Met de benutte penalty poetsen de bezoekers een doelpunt van Robin van Persie weg die op aangeven van Steven Berghuis moeiteloos van dichtbij Van Leer passeert. Buiten de treffer en een paar schoten heeft NAC verder weinig te vrezen van een statisch en bij momenten lusteloos Feyenoord. Met name vleugelaanvaller Sam Larsson valt uit de toon. Bij NAC komt de dreiging van Mikhail Rosheuvel en Fernandes waar wel het nodige gevaar vanuit gaat. Prettig om te zien is de flitsende combinatie tussen Fernandes, El Allouchi en Te Vrede na vijftien minuten.



Aanvallend onmachtig



In het tweede bedrijf blijft NAC in aanvallende zin, buiten de goal van Te Vrede, in gebreke. Het komt amper van de eigen helft af en geeft Robin van Persie alle ruimte om uit te groeien tot man van de wedstrijd. De spits neemt de tweede en derde treffer voor zijn rekening en beslist het duel in een tijdsbestek van negen minuten. De derde nederlaag voor NAC in de eerste vier wedstrijden van dit seizoen waarin het vier verschillende keepers gebruikte.Met Van Leer heeft de club, zo lijkt het, eindelijk een standvastige betrouwbare sluitpost gevonden. De verdediging vertoont echter weinig verbetering werd bij het derde (Greg Leigh) en vierde (Menno Koch) Rotterdamse doelpunt wederom duidelijk. De treffer van Te Vrede, vlak na de doodsteek van Vilhena, had daarom weinig waarde.



Volgende week ligt de eredivisie stil vanwege een interlandbreak. Zondag 16 september hervat NAC de competitie met een thuiswedstrijd tegen het gepromoveerde Fortuna Sittard dat nog zonder zege is en met twee punten onderaan staat.