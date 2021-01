NAC lijdt bij hekkensluiter FC Den Bosch wéér pijnlijk puntenverlies

De spits van PEC Zwolle verdrinkt niet áltijd in de zone van de waarheid

20 januari Het is momenteel misschien wel de lastigste positie van PEC: de nummer 9. Maar dat de Zwolse spits het niet áltijd moeilijk heeft, lieten Foeke Booy en Dirk Jan Derksen zien. Zo scoorden zij voor de club ooit in één seizoen respectievelijk 22 en 28 keer. Wat was hun geheim?