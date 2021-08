NAC loopt tonnen aan opleidingsvergoeding voor Van Hooijdonk mis

Dat Sydney van Hooijdonk na de formele aanzegging van zijn contract eind maart nooit een schriftelijke aanbieding van NAC ontving om te verlengen, kost de club 375.000 euro aan opleidingsvergoeding. Zijn nieuwe club Bologna zal de rekening die NAC volgende maand zegt te sturen, daarom niet hoeven te betalen. De Bredase leiding betwist dat.

In de FIFA-reglementen staat echter expliciet vermeld dat een club geen recht heeft op een opleidingsvergoeding als het geen voorstel doet om het aflopende contract te verlengen. Als club uit de Serie A behoort Bologna tot categorie 1 (90.000 euro). Terwijl NAC als eerste divisieclub categorie 2 is met een bijbehorende vergoeding van 60.000 euro. Het gemiddelde daarvan is 75.000 euro. Vermenigvuldigd met factor 5, het aantal NAC-jaren van Van Hooijdonk, kom je uit op 375.000 euro.

Verzuimd

De deze zomer naar Italië vertrokken spits werd in 2016 toegelaten tot de jeugdopleiding van NAC. In 2018 tekende hij zijn eerste profcontract; een driejarige overeenkomst. Ruim drie maanden voor het verstrijken van die verbintenis is Van Hooijdonks contract per post formeel aangezegd. Daarmee gaf de club aan niet door te willen met de speler.

Quote Wij gaan er niet vanuit dat we het geld niet krijgen van Bologna Mattijs Manders

NAC heeft verder verzuimd zestig dagen voor de beëindiging van het contract, dus voor 1 mei, een aanbieding te doen die minstens gelijkwaardig is aan het vorige contract zoals de FIFA-regels voorschrijven. Dan zou NAC het recht behouden op de opleidingsvergoeding. De regelgeving is vrij duidelijk: een schriftelijk contractvoorstel, desnoods per mail. Dat is in de maanden na de opzegging niet gebeurd. Begin juli zei Van Hooijdonk in de Gegenpressing podcast van deze krant dat hij nooit een voorstel heeft gekregen om te verlengen.

De beslissing van NAC niet door te gaan met Van Hooijdonk is weloverwogen gezien de opzegging van het contract. In augustus vorig jaar zijn beide partijen rond de tafel gaan zitten, maar hebben de onderhandelingen enkel geleid tot een aanpassing van het salaris via een aanhangsel bij het contract. De duurtijd van de overeenkomst werd echter niet verlengd.

Volledig scherm Voormalig trainer en technisch manager Maurice Steijn zag het niet zitten in de clubtopscorer. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Zonder transfersom weg

Daarnaast is met instemming van NAC tweemaal een ontbindingsclausule opgenomen in het opengebroken contract met als deadline 2 oktober en 25 januari. In het zomer- en winterwindow van de transfermarkt kon de speler tot die genoemde data zonder transfersom weg. Dat staat zwart op wit. Ook daarmee gaf NAC het signaal af geen toekomst te zien in Van Hooijdonk.

De opleidingsvergoeding volgt uit het FIFA-reglement en is alleen van toepassing als een speler in een ander land tekent tot en met het seizoen waarin de speler 23 jaar wordt.

,,Wij gaan er niet vanuit dat we het geld niet krijgen van Bologna”, zegt NAC-directeur Mattijs Manders in een reactie. ,,Als het transferwindow dicht is, sturen we de rekeningen voor opleidingsvergoedingen en solidariteitsbijdragen zoals te doen gebruikelijk. Het ligt iets genuanceerder. Binnenkort zoeken wij contact met de desbetreffende clubs. Je kan af en toe een discussie krijgen, omdat het een grijs gebied is. Wat mij betreft niet overigens.”

Vooraf vastgesteld spelersbudget

Op een spelersbudget van ruim twee miljoen euro, is 375.000 euro bijna twintig procent van het bedrag dat NAC besteedt aan de inrichting van de selectie. Waarom niet eerder handelen zodat het geld gebruikt kan worden om nieuwe spelers te halen? Manders: ,,Het spelersbudget verandert niet omdat we links of rechts een extra ton binnenhalen. Dit soort opbrengsten gebruik je als club voor je cashpositie. We werken met een vooraf vastgesteld spelersbudget. Dat is geaccordeerd door de raad van commissarissen. Daar kunnen we niks aan veranderen.”

Quote Als club hebben wij alles gedaan wat we moesten doen Mattijs Manders

Manders zegt samen met de financiële man van NAC (Edgar Mol) momenteel alle informatie te verzamelen en begin september een factuur naar Bologna te sturen. NAC laat zich, zoals altijd bij juridische kwesties, bijstaan door de FBO (Federatie van Betaald Voetbalorganisaties). Hoewel er volgens de club op dit moment niets speelt.

De hamvraag blijft waarom NAC de transfervrij vertrokken topscorer vorig seizoen geen voorstel heeft gedaan om zijn verbintenis te verlengen. Het aflopende contract is weliswaar opgewaardeerd, de contractduur is niet verlengd. Manders bestrijdt dat: ,,Als club hebben wij alles gedaan wat we moesten doen.” Een voorstel? ,,Ja, we hebben destijds een voorstel gedaan, maar daar zijn we helaas niet uitgekomen.” Dat laatste wordt door betrokkenen betwist.