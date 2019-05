NAC maakt onvermijdelijke val naar eerste divisie

Een impressie: het wegsturen in september van Hans Smulders, de technisch directeur die verantwoordelijk werd gehouden voor de sportieve malaise die zich in de voorbereiding van dit seizoen al aftekende. De aftocht van algemeen directeur Justin Goetzee, die in het kielzog van Smulders vertrok. Al die spelers die de afgelopen maanden naar Breda togen, van ongemotiveerde huurlingen tot een rits mislukte aankopen. Het ontslag van trainer Mitchell van der Gaag en zijn opvolger Ruud Brood, die vanzelfsprekend het tij ook niet kon keren.

Het gekke is: hoewel NAC al weken een uitgebluste indruk maakt, had de ploeg de aftocht naar de eerste divisie nog even kunnen uitstellen. De ploeg van Brood, spelend vanuit de omschakeling, kreeg in het Abe Lenstra Stadion een aantal behoorlijke kansen tegen het zwakke Heerenveen. Zeker Giovanni Korte mocht het zich aanrekenen dat NAC niet één of twee keer scoorde. In de eerste helft speelde hij in overtalsituatie precies tegen de benen van Heerenveen-verdediger Daniel Høegh, waar een simpele pass op Mikhail Rosheuvel volstond om zijn ploeggenoot alleen voor Warner Hahn te zetten. Vlak na rust kreeg Korte zelf een enorme mogelijkheid, maar schoot hij ruim naast.