NAC nog steeds niet zonder zorgen na nederlaag tegen Sparta

Bij winst zou het gat met naaste achtervolger Roda JC (dat thuis 2-2 speelde tegen PSV) opgelopen tot zes punten. Met een beter doelsaldo en nog twee wedstrijden te gaan, was daarmee de druk zo goed als van de ketel. Nu moet NAC nog één van de resterende wedstrijden (thuis tegen Heerenveen en uit bij FC Twente) zien te winnen. Roda JC moet het nog opnemen tegen VVV (uit) en ADO Den Haag (thuis).



Al het rekenwerk zou niet nodig zijn geweest als NAC ook woensdagavond gewoon de kansen, die het met name voor rust liet liggen, had benut. Op dé avond dat je dé kans op lijfsbehoud kunt pakken, is dat vooral iets waar het bij de Bredase ploeg niet voor het eerst aan ontbreekt. NAC begon aan de partij met een op enkele plaatsen noodgedwongen gewijzigd elftal. Arno Verschueren bleef met een voetblessure aan de kant. Gianluca Nijholt was zijn vervanger. In de spits nam Mitchell te Vrede de plaats in van de niet geheel fitte Sadiq Umar. En achterin maakte Menno Koch na vijf maanden zijn rentree omdat hij taak van de geschorste Karol Mets mocht waarnemen.



Beenbreuk

Een technisch beter uitgerust NAC had voor rust vooral moeite met de energie die het in directe degradatienood verkerende Sparta op het kunstgras legde. Net als tegen Willem II leek het of de absolute wil om nog drie duels alles uit de kast te halen in de strijd om lijfbehoud.



Wat volgde was een helft van de gemiste kansen. Paco van Moorsel (Sparta) schoot op de lat. Paolo Fernandes faalde oog in oog met doelman Huth. Sparta had de pech dat Ahannach na een half uur zijn been brak toen hij vol uithaalde op een geblokte bal.



Invallers

Na rust wist NAC wel direct druk te zetten op het doel van Sparta. Te Vrede moest met handen en voeten van een treffer worden afgehouden. Sparta stelde er een knal van Duarte tegenover. De Rotterdammers vochten op leven een dood. NAC vond het nog geen tijd voor alles of niets voetbal.



Na een uur voetbal werd de thuisploeg beloond voor haar strategie. Invaller Deroy Duarte krulde de bal tussen een woud van benen keurig in de verste benedenhoek: 0-1. Pas na de wissel voorin van Sadiq Umar voor Te Vrede kwam er weer gif in de Bredase ploeg. De diep gestuurde Nigeriaan hielp NAC een kwartier voor tijd aan de gelijkmaker: 1-1.



Hierna herhaalde alles zich weer: Sparta viel aan, NAC loerde op de counter. Friday (Sparta) raakte de paal. Het bleek uitstel van uitstel. Invaller Stijn Spiering knalde de bal laag achter Bertrams: 2-1.