NAC ontvangt Heracles op doordeweeks Avondje NAC

Matavz vier wedstrijden geschorst voor elleboog en krijgt geldboete van Vitesse

10:19 Tim Matavz is voor vier wedstrijden geschorst na het uitdelen van een elleboogstoot aan Denzel Dumfries. De straf werd in hoger beroep uitgesproken, waardoor deze nu definitief is. De straf is conform de eis van de aanklager van de KNVB.