NAC rekent af met negen Heerenveen-spelers

Door Guus Peters



Halverwege de wedstrijd keek de thuisploeg nog tegen een achterstand aan. Pas na een uur spelen wist NAC, dat lange tijd nauwelijks kansen wist te creëren, de twee-man-meer-situatie ook uit te drukken in doelpunten.



Mitchell te Vrede zette NAC uit al na een paar minuten op voorsprong. Uit een voorzet van Greg Leigh schoot de vrijstaande spits eenvoudig raak. Wat NAC daarna liet zien, was niet best. Heerenveen nam de regie en kwam via Ben Rienstra al snel op gelijke hoogte.



Niet veel later eiste Rienstra opnieuw een hoofdrol op. De middenvelder van Heerenveen ging hard door op het Te Vrede en kon na ingrijpen van de VAR gaan douchen. In plaats van de bezoekers onder druk te zetten, wist NAC niet wat het met de ruimte en het balbezit aan moest.



Heerenveen loerde op de counter en was na 35 minuten succesvol toen Arber Zeneli drie man de slim af was en de bal aflegde op Mitchell van Bergen. De aanvaller haalde fraai uit vanaf 18 meter: 1-2. Van der Gaag wisselde een verdediger (Klomp) in voor een aanvallende middenvelder (El Allouchi) en kreeg iets meer druk op de verdediging van Heerenveen.



Aan het begin van de tweede helft bracht hij ook de aanvallend ingestelde Robert Mühren voor de controlerende Gianluca Nijholt omdat Heerenveen op slag voor rust met negen man verder moest na een drieste tackle van Yuki Kobayashi op El Allouchi.



NAC omsingelde Heerenveen, maar kwam goed weg toen de bezoekers meteen na rust geen strafschop kregen. Na een uur maakte Te Vrede alsnog gelijk, opnieuw op aangeven van Leigh. Daarmee was het verzet van Heerenveen verbroken. Mikhail Rosheuvel profiteerde twee keer en bezorgde NAC een broodnodige overwinning en fijne kerst.