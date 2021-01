NAC richt alle pijlen op Ton Lokhoff als technisch directeur

Het einde van het basiself­tal

26 januari Deze week komt de eredivisie eindelijk op orde: 20 speelronden voltooid rond 31 januari, dat was ook het ritme vóór corona. Ook in een overvol programma blijven trainers vragen krijgen als Pietje of Keesje eens niet speelt. En een ‘B-ploeg’ blijft een negatieve klank houden. Maar dat is oud denken.