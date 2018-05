NAC speelt zich definitief veilig in partij waarin vooral de fans opvielen

Op het veld eindigde het duel in een 1-1- gelijkspel. NAC opende de score via Menno Koch en FC Twente kwam nog voor rust op gelijke hoogte door Dylan George. In de tweede helft ging de wedstrijd en dus ook het seizoen als een nachtkaars uit.



Tot aan de dertigste minuut was de wedstrijd vooral een ludiek schouwspel geweest, waarbij duizend meegereisde NAC-fans meer aandacht trokken dan de 22 spelers op het veld. Ze zongen liederen vol leedvermaak en onthulden om de tien minuten een plaats of club waar de plaatselijk FC het volgende seizoen mag komen opdraven: van MVV, via Telstar tot Waalwijk.



Ondertussen kabbelde het spel zich voort op de zonnige weide van de Grolsch Veste. De fans van de voormalige landskampioen wisten niet goed wat ze er mee aan moesten: zingen of doodzwijgen. Helemaal toen Menno Kock in de zestiende minuut uit een voorzet van Mounir El Allouchi de 0-1 achter NAC's voormalige doelman Jorn Brondeel schoot.



Zo rond het half uur pas richtte FC Twente zich eindelijk op. Eerst via debutant Ryan Trotman, die twee dotten van kansen liet liggen (Nigel Bertrams gooide zich voor de tweede poging) en later volgde ook de rest van het elftal. Een foutje van de te gemakzuchtig om zijn as heendraaiende Manu Garcia leidde de verdiende gelijkmaker in. Adam Maher ontfutselde de Spanjaard de bal en de aangespeelde Dylan George schoot de bal laag en hard voorbij Bertrams.



Kort nadat Brondeel een vrije trap van Angelino uit de bovenhoek had getikt, moest de wedstrijd worden stilgelegd omdat ontevreden Twente-fans uit de hoek van de harde kern een reeks gitzwarte rookbommen lieten ontploffen. Tot groot ongenoegen van de rest van het thuispubliek, dat met een fel 'en laat je club maar in de in steek' de actie verbaal afkeurde. Het NAC-vak reageerde met het'onthullen' van de halte Emmen.



Na een kleine tien minuten waren de rookwolken opgetrokken en kon er verder gespeeld worden in Enschede. Hierna begon het lange wachten op het verlossende laatste fluitsignaal. Pablo Mari schoot nog een keer op de paal. 'Den Bosch' en 'Helmond' kwamen voorbij en een tweede vuurwerkbombardement legde bijna de wedstrijd bijna

definitief stil. NAC was ondanks enkele invallers niet meer vooruit te branden.



De vertrekkende trainer Stijn Vreven kwam overigens wissels tekort om iedere vertrekkende spelers een waardig afscheid te gunnen.