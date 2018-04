NAC speelt zich op eigen kracht in veilige haven

Wat de concurrenten Roda JC (uit bij VVV) en Sparta (uit bij Feyenoord) deden, deed er in Breda na een kwartier al niet meer toe. Toen stond NAC al voor met 2-0 door vuurpijlen van Fernandes en Te Vrede. Het werd ook een wedstrijd waarin NAC won op basis van wat het aan sterke punten in huis heeft. Het passje van Garcia waaruit Fernandes kon uithalen. De dreiging van Angelino, die Te Vrede in stelling bracht en de gevreesde bananentrap van diezelfde Angelino, die aan de basis lag van de 3-0.



Daarnaast had trainer Stijn Vreven vooraf al aangeven dat het jeugdige NAC de kracht heeft om op te staan wanneer het pijnlijk onderuit is gegaan. ,,We hebben een elftal van opstaan." Dat deed het elftal na de eerdere pijnlijke nederlagen tegen Willem II (1-2) en Sparta (2-1).



Door de zege op Heerenveen is NAC overigens formeel nog niet helemaal veilig. Op de laatste speeldag kan Roda JC in punten nog gelijk komen, maar NAC heeft op doelsaldo nog een voorsprong van plus tien achter de hand.



Dat betekent dat de kaarten ook onderin zo goed als geschud zijn. FC Twente degradeert; Roda JC en Sparta gaan de nacompetitie in en NAC, dat mag zich gaan opmaken voor een volgend seizoen in de eredivisie.



Kaarten geschud

Dat deed het in een wedstrijd waarin Vreven begon met een extra controleur op het middenveld. Hij dacht daarmee zijn vermoeid geraakte 'passer' Manu García meer naar voren door te kunnen schuiven. Arno Verschueren (als loper) en Gianluca Nijholt (als controleur) moesten de Spanjaard de ruimte geven om vooral voorin zijn ding te kunnen doen.



Na vijf minuten al betaalde het zich uit. García veroverde bal, tikte Fernandes de ruimte in en met een heerlijke uithaal van buiten de zestien doorboorde de aanvaller vanaf rechts het doel van de Friezen. Zeven minuten later was het weer raak. Dit keer waren er drie tegenstanders nodig om de oprukkende Angelino van de bal te zetten. Te Vrede pikte hem op en haalde vanaf links verwoestend uit: 2-0.



Aangeslagen Heerenveen

Heerenveen oogde aangeslagen en wisselde (uit angst voor een tweede gele kaart) al snel verdediger Kik Pierie die dolgedraaid werd door Fernandes. Pas na een minuut of twintig zag het elftal van Jurgen Streppel kans om NAC aanvallend onder druk te zetten. Doelman Nigel Bertrams ranselde een schot van Arber Zeneli knap uit zijn doel en Reza Ghoochannejhad tikte een voorzet net over. Toch bleef NAC in deze fase redelijk gemakkelijk overeind.



Mocht Heerenveen in de rust het idee hebben gehad dat er nog wat te halen viel in Breda, dan kwam het al snel van een koude kermis thuis. In de 48ste al slingerende Angelino met zijn befaamde bananentrap een vrije trap voor het doel. Precies op het hoofd van Pablo Mari: 3-0.



De wedstrijd was daarmee gespeeld. Het gaf Vreven de gelegenheid om op het einde ook de niet geheel fitte publiekslieveling Sadiq Umar zijn vermoedelijk laatste minuten in Breda te laten spelen.