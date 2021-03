NAC-spelers drijven spot met ruziënde Dumfries en Tadic

In gesprek met ESPN was El Allouchi al duidelijk dat alles weer koek en ei was tussen hem en Bilate. Al glimlachend zei de middenvelder: ,,Ik ga hem wel even aanpakken straks.” Het was niet de eerste keer dat de middenvelder het niet eens was met Bilate: ,,We hebben wel vaker een discussie. We zijn mannen, een discussie betekent niet meteen dat je ook ruzie hebt. Daarna is het ook gelijk klaar.”



De spelers van NAC hadden na de wedstrijd ook geen reden voor onenigheid. De Brabanders staan op de keurige vierde plek en hebben slechts vier punten minder dan de nummer 2 De Graafschap. De eerste twee plekken in de KKD geven recht op een ticket naar de eredivisie.